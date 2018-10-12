Колпино победило в рейтинге лучших районов Петербурга за сентябрь

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-12T13:07:36+03:00

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Чиновники Государственной жилищной инспекцией (ГЖИ) Санкт-Петербурга подвели итоги своей деятельности за сентябрь и составили очередной рейтинг районов города, в котором назвали лучших и худших.Победителем стал Колпинский.

- За прошедший месяц в инспекцию поступило 2352 обращения граждан по различным вопросам эксплуатации жилых зданий, - сообщает пресс-служба ГЖИ.

Самыми частыми были претензии по поводу размера квартплаты и начисляемых «непонятно за что» платежей. По этому поводу петербуржцы обращались 706 раз. Второй больной темой стала плохая уборка домов и территории – 403 заявки в инспекцию. На третьем месте – жалобы на управляющие компании. Нарушения в их работе вывели из себя 351 человека.

Также горожан беспокоят вопросы незаконной перепланировки, аварийное состояние коммуникаций, плохой или вовсе отсутствующий ремонт зданий и прочие недоработки коммунальщиков.

Чтобы выиграть в рейтинге, району надо получить как можно меньше жалоб от граждан. В сентябре лучшими стали Колпинский, Кронштадский и Приморский.