2018-10-12T17:49:09+03:00
Дом. Семья

Экскурсии по Ленобласти назвали лучшими в России и отметили премией National Geographic

За регион проголосовали более сорока процентов опрошенных
Анна ПОСЛЯНОВА
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Ленобласть активно участвует в межрегиональных проектах, проводит фестивали и даже устраивает рыцарские турнирыЛенобласть активно участвует в межрегиональных проектах, проводит фестивали и даже устраивает рыцарские турнирыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Престижную международную премию National Geographic Traveler Awards, учрежденную приложением знаменитого журнала, получила Ленинградская область. И уже во второй раз. В чем секрет? Необычайно интересные экскурсионные туры.

Ленобласть победила в номинации «Российский экскурсионный отдых». В ходе открытого голосования на сайте премии свои «плюсики» региону отдал 41 процент опрошенных.

– 2018 год проходит в Ленинградской области под девизом года туризма, – отмечает губернатор Александр Дрозденко. – Большое внимание уделили как восстановлению ключевых туристских известных достопримечательностей (Старого Выборга, Копорской крепости, исторических ценностей Гатчины), так и созданию новых центров притяжения. Среди них – музей-панорама «Прорыв». Появилась новая туристская инфраструктура – современные причалы для речных круизных судов.

Ленобласть активно участвует в межрегиональных проектах: «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы», «Жизнь замечательных людей», «Красный маршрут».

В этом году регион провел фестиваль «Планета отдыха», квест-игру «Путешествуй по Ленинградской области», соревнования кубка Ленинградской области по спортивному туризму, традиционный Областной туристский слет и, конечно, ежегодный Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса». Прошла в области и череда рыцарских турниров и военно-исторических реконструкций.

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