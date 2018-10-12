2018-10-12T18:14:55+03:00
Звезды

В Петербурге выступит первый в мире глухонемой рэпер Signmark

Музыкант путешествует по миру как представитель Министерства иностранных дел Финляндии
Анна ПОСЛЯНОВА
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Будущий рэпер родился в семье глухонемых. Фото: «Открытое пространство»Будущий рэпер родился в семье глухонемых. Фото: «Открытое пространство»
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Марко Вуорихеймо, первый в мире глухонемой рэп-музыкант, едет в Петербург. В культурной столице артист Signmark будет уже в понедельник, 15 октября. А на 16 число намечено его первое выступление, которое пройдет в «Открытом пространстве».

– Встречу мы проводим при поддержке Консульства Финляндии в Петербурге, – сообщают в «Открытом пространстве». – Марко путешествует по миру как специальный представитель Министерства иностранных дел Суоми по вопросам инвалидности, выступал на саммите ООН.

Будущий рэпер родился в семье глухонемых, которые общались между собой на языке жестов. Говорить и слышать среди родственников Марко не могут все, кроме одного дедушки и одной бабушки. Именно бабушка наполнила жизнь Марко музыкой: еще подростком он начал переводить песни на жестовый язык.

Затем пошли собственные песни. И вот уже Марко выпускает свой первый альбом под псевдонимом Signmark. Эффект был поразительный: из небольшого проект быстро перерос в масштабный, а рэпера даже выдвигали на национальный этап «Евровидения».

Сейчас Марко – первый в мире глухонемой, подписавший контракт с международным звукозаписывающим лейблом. Он создал компанию по переводу на язык жестов и запустил приложение.

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