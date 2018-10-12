2018-10-12T20:00:26+03:00
Происшествия

Суд продлил домашний арест совладельцу «Юлмарта» Дмитрию Костыгину

Бизнесмена обвиняют в аферах с кредитом на миллиард рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Предприниматель входит в топ-200 богатейших россиянПредприниматель входит в топ-200 богатейших россиянФото: ТАСС
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Совладелец сети «Юлмарт», один из богатейших россиян, останется под домашним арестом. Смольнинский районный суд Петербурга в очередной раз продлил Дмитрию Костыгину меру пресечения. Теперь – на месяц, до 12 ноября. Бизнесмен сидит дома вот уже почти год: следствие опасается, что он может скрыться от правосудия за границей. Не помог даже залог в пятьдесят миллионов рублей.

Дмитрия Костыгина обвиняют в том, что в марте 2016-го он заключил со «Сбербанком» кредитное соглашение, получил около миллиарда рублей, но деньгами «распорядился по своему усмотрению», а о финансовом состоянии «Юлмарта» солгал. Вместе с Костыгиным под раздачу попали его партнеры – Август Мейер и Михаил Васинкевич.

Параллельно городской арбитраж рассматривает иск Костыгина к Васинкевичу о банкротстве из-за долга в четыреста миллионов рублей.

Защита считает, что дело Костыгина следует рассматривать в гражданско-правовом порядке. В противном случае, по словам Костыгина, расследование «вызывает опасения за судьбу российской экономики».

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