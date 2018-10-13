Морской пассажирский порт Петербурга расширят за 50 миллионов рублей
Санкт-Петербургский пассажирский порт «Морской фасад» расширяется. На сайте госзакупок появилась заявка, в которой говорится о реконструкции причала номер 7. Сумма предполагаемых работ оценивается в 50 миллионов рублей.
- Победитель конкурса должен подготовить рабочую документацию, по которой, после согласования, будет увеличена длина причала, - говорится в описании заявки.
Для этого углубят акваторию порта, а на самом причале будут построены три выносных швартовых пала (тумба, за которую на причале крепят судно – прим. ред.) с мостиками.
Эти работы позволят принимать большее количество судов, что увеличит пассажиропоток через морской порт Петербурга.
Кроме этого, власти города намерены превратить «Морской фасад» из пассажирского в грузо-пассажирский терминал, что даст большие возможности для развития порта.