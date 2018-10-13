2018-10-13T16:30:57+03:00
Экономика

Морской пассажирский порт Петербурга расширят за 50 миллионов рублей

Заказ на реконструкцию седьмого причала уже размещен на сайте госзакупок
Петр КИБЕР
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Морской порт Петербурга расширят за 50 миллионов рублей. Фото: vk.com/passengerportspbМорской порт Петербурга расширят за 50 миллионов рублей. Фото: vk.com/passengerportspb
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Санкт-Петербургский пассажирский порт «Морской фасад» расширяется. На сайте госзакупок появилась заявка, в которой говорится о реконструкции причала номер 7. Сумма предполагаемых работ оценивается в 50 миллионов рублей.

- Победитель конкурса должен подготовить рабочую документацию, по которой, после согласования, будет увеличена длина причала, - говорится в описании заявки.

Для этого углубят акваторию порта, а на самом причале будут построены три выносных швартовых пала (тумба, за которую на причале крепят судно – прим. ред.) с мостиками.

Эти работы позволят принимать большее количество судов, что увеличит пассажиропоток через морской порт Петербурга.

Кроме этого, власти города намерены превратить «Морской фасад» из пассажирского в грузо-пассажирский терминал, что даст большие возможности для развития порта.

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