2018-10-13T17:27:10+03:00
Общество

В Петербурге будут вручать памятный знак в честь 75-летия снятия блокады

Распоряжение об учреждении символа подписал врио губернатора Александр Беглов
Петр КИБЕР
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В Петербурге будут вручать памятный знак в честь 75-летия снятия блокады.В Петербурге будут вручать памятный знак в честь 75-летия снятия блокады.Фото: Александр ГЛУЗ
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Петербург присоединился к инициативе Ленинградской области и тоже учредил памятный знак, посвященный 75-летию снятия блокады. Соответствующее распоряжение уже подписал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

- «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», - сообщает полное наименование символа пресс-служба Смольного.

Известно, что на лицевой стороне знака будет изображен памятник «Разорванное кольцо», а также вид набережной Петербурга и вечный огонь.

По распоряжению главы города, заниматься вопросами по изготовлению и вручению памятного знака будет комитет по социальной политике. Всего планируется наградить около 84 тысяч блокадников, живущих ныне в России.

Напомним, что 75-летие снятия ленинградской блокады, будет отмечаться 27 января 2019 года.

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