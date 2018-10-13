СЕГОДНЯ 17:27 2018-10-13T17:27:10+03:00

В Петербурге будут вручать памятный знак в честь 75-летия снятия блокады. Фото: Александр ГЛУЗ

Изменить размер текста: A A

Петербург присоединился к инициативе Ленинградской области и тоже учредил памятный знак, посвященный 75-летию снятия блокады. Соответствующее распоряжение уже подписал временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

- «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», - сообщает полное наименование символа пресс-служба Смольного.

Известно, что на лицевой стороне знака будет изображен памятник «Разорванное кольцо», а также вид набережной Петербурга и вечный огонь.

По распоряжению главы города, заниматься вопросами по изготовлению и вручению памятного знака будет комитет по социальной политике. Всего планируется наградить около 84 тысяч блокадников, живущих ныне в России.

Напомним, что 75-летие снятия ленинградской блокады, будет отмечаться 27 января 2019 года.