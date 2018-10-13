Адвокат Кокориных сомневается в законности обвинений в хулиганстве и ареста подзащитных
Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла считает, что арест ее подзащитных был незаконным. Как нет оснований и для обвинений в хулиганстве.
- Видеозапись отражает только факт причинения побоев, что не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А статья «Хулиганство» - это действия, грубо нарушающие общественный порядок. В том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода, - написала адвокат в своем «Инстаграме».
По мнению Татьяну Стукаловой, действия Александра и Кирилла Кокорина нельзя считать беспричинными, так как оба пострадавших, и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновник Минпромторга Денис Пак высказывали резкие слова в адрес обидчиков.
Есть нарушения и при ведении следственных действий, в частности в порядке вызова Кокориных на допрос. При этом, по закону, защита может потребовать рассматривать дело в суде присяжных.
Пока о своих дальнейших действиях Татьяна Стукалова не объявляла.