СЕГОДНЯ 20:00 2018-10-13T20:00:31+03:00

Адвокат Кокориных сомневается в законности обвинений в хулиганстве и ареста подзащитных. Фото instagram.com/stukalova_official

По словам Татьяны Стукаловой, в деле слишком много процессуальных нарушений, вызванных общественным мнением

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Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы игрока петербургского «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла считает, что арест ее подзащитных был незаконным. Как нет оснований и для обвинений в хулиганстве.

- Видеозапись отражает только факт причинения побоев, что не предполагает меры пресечения в виде содержания под стражей. А статья «Хулиганство» - это действия, грубо нарушающие общественный порядок. В том числе и побои, которые причиняются беспричинно, без всякого повода, - написала адвокат в своем «Инстаграме».

По мнению Татьяну Стукаловой, действия Александра и Кирилла Кокорина нельзя считать беспричинными, так как оба пострадавших, и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука и чиновник Минпромторга Денис Пак высказывали резкие слова в адрес обидчиков.

Есть нарушения и при ведении следственных действий, в частности в порядке вызова Кокориных на допрос. При этом, по закону, защита может потребовать рассматривать дело в суде присяжных.

Пока о своих дальнейших действиях Татьяна Стукалова не объявляла.