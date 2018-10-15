СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-15T11:32:57+03:00

На аукцион выставлена анкета Виктора Цоя на вступление в Ленинградский рок-клуб . Фото: Тимур ХАНОВ

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Вслед за паспортом Виктора Цоя, проданного на аукционе за 9 миллионов рублей, на торги выставлена и анкета музыканта, которую он заполнил для вступления в Ленинградский рок-клуб.

- В анкете музыкант указал, какими инструментами владеет, где живет, по какому телефону до него можно дозвониться и какие музыкальные группы он называет любимыми, - сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Среди коллективов, которые Цой слушал, он отметил «Аквариум», «Зоопарк» и «Странные игры».

По словам бывшего секретаря рок-клуба Ольги Слободской, которые приводит сайт «Литфонда», впервые Виктор Цой заполнял соответствующую анкету еще в 1981 году, когда группа его группа называлась «Гарин и гиперболоиды». Нынешний вариант документа мог появиться позднее, когда коллектив сменил наименование на «Кино».

Подлинность анкеты уже подтверждена экспертами, ее примерная стоимость оценивается в 1 миллион рублей.