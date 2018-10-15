2018-10-15T11:32:57+03:00
Общество

На аукцион выставлена анкета Виктора Цоя на вступление в Ленинградский рок-клуб

Приблизительная оценка лота, представленного на сайте аукционного дома «Литфонд», составляет 1 миллион рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
На аукцион выставлена анкета Виктора Цоя на вступление в Ленинградский рок-клуб .На аукцион выставлена анкета Виктора Цоя на вступление в Ленинградский рок-клуб .Фото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Вслед за паспортом Виктора Цоя, проданного на аукционе за 9 миллионов рублей, на торги выставлена и анкета музыканта, которую он заполнил для вступления в Ленинградский рок-клуб.

- В анкете музыкант указал, какими инструментами владеет, где живет, по какому телефону до него можно дозвониться и какие музыкальные группы он называет любимыми, - сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Среди коллективов, которые Цой слушал, он отметил «Аквариум», «Зоопарк» и «Странные игры».

По словам бывшего секретаря рок-клуба Ольги Слободской, которые приводит сайт «Литфонда», впервые Виктор Цой заполнял соответствующую анкету еще в 1981 году, когда группа его группа называлась «Гарин и гиперболоиды». Нынешний вариант документа мог появиться позднее, когда коллектив сменил наименование на «Кино».

Подлинность анкеты уже подтверждена экспертами, ее примерная стоимость оценивается в 1 миллион рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На участке КАД от ЗСД до Приморского шоссе на неделю перекроют одну полосу
В Петербурге мигрант изнасиловал пятиклассницу
Бот-экскурсовод поможет прогуляться по Елагину острову
В петербургском институте онкологии в Песочном вечером тушили одеяло
В Петербурге неизвестные обстреляли два трамвая с пассажирами
В понедельник, 15 октября, в Петербурге будет тепло и солнечно
Уголовное дело завели по факту нападения на врачей скорой помощи в Петербурге
Спиленные деревья завалили могилы на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге
В Петербурге родилась тройня и все девочки
На острове Новая Голландия начали строить каток
Канализацию прорвало в Петербурге, сточными водами залило Суздальский проспект
ДТП на улице Софийской в Санкт-Петербурге: перевернулся мотоцикл, погибли два человека
Петергоф: фонтаны закроются 14 октября, вход в Нижний сад станет бесплатным
Суд арестовал участников резни в центре Петербурга
Из-за хорошей погоды на входах в парки Петербурга образовались очереди
Адвокат Кокориных сомневается в законности обвинений в хулиганстве и ареста подзащитных
В Приморском районе Петербурга поймали банду малолетних грабителей