2018-10-15T21:52:09+03:00
Происшествия

Число школьников, отравившихся ртутью в Санкт-Петербурге, увеличилось до пяти

Приятели катали "странные шарики" по ладоням
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В воскресенье 14 октября в Детскую городскую больницу имени Филатова привезли школьника. 10-летний мальчик отравился ртутью. Телефонограмму о юном пациенте направили в полициютем же вечером.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в конце сентября этого года во двор школы на улице Дыбенко одноклассник принес ртуть.

- Ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - уточняют в Главке.

Тем временем, как выяснили "Невские новости", в больнице оказались уже четверо школьников с диагнозом острое отравление парами ртути и ринит. Мальчик, который в кустах около детского сада нашел банку с ртутью, решил похвастаться находкой перед школьными товарищами.

Непонятная жидкость, которая "сворачивалась в шарики", заинтересовала приятелей, и они вылили себе на ладони часть ртути из банки. О том, насколько это опасно, онии подумать не могли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителей Петербурга, перенесших инсульт или инфаркт, обеспечат бесплатными лекарствами
Житель Кронштадта избил трех маленьких беспомощных котят
УФАС выявило "новую уловку" в госзаказах от двух компаний Смольного
"Зенит" похвастался миллионом подписчиков в соцсети "ВКонтакте"
После стрельбы по трамваям с пассажирами в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело
Серийного насильника 10-летних мальчиков в Ленобласти посадили на 18 лет
Могилы на Серафимовском кладбище, поврежденные деревьями, восстановят
В Петербурге реконструировали события Отечественной войны 1812 года
За неделю с улиц Петербурга вывезли больше 3 тысяч тонн мусора
Члена Морского совета при правительстве Петербурга нашли зарезанным
Главный синоптик Петербурга рассказал о температурном рекорде и предупредил о первом снеге
Съемки рекламы индийских мотоциклов и фильма «Воскресенье» перекроют центр Петербурга
В Эрмитаже покажут древнеисламское бронзовое блюдо
На участке КАД от ЗСД до Приморского шоссе на неделю перекроют одну полосу
На аукцион выставлена анкета Виктора Цоя на вступление в Ленинградский рок-клуб
В Петербурге мигрант изнасиловал пятиклассницу