Число школьников, отравившихся ртутью в Санкт-Петербурге, увеличилось до пяти

15 Окт. 21:52 2018-10-15T21:52:09+03:00

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В воскресенье 14 октября в Детскую городскую больницу имени Филатова привезли школьника. 10-летний мальчик отравился ртутью. Телефонограмму о юном пациенте направили в полициютем же вечером.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в конце сентября этого года во двор школы на улице Дыбенко одноклассник принес ртуть.

- Ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - уточняют в Главке.

Тем временем, как выяснили "Невские новости", в больнице оказались уже четверо школьников с диагнозом острое отравление парами ртути и ринит. Мальчик, который в кустах около детского сада нашел банку с ртутью, решил похвастаться находкой перед школьными товарищами.

Непонятная жидкость, которая "сворачивалась в шарики", заинтересовала приятелей, и они вылили себе на ладони часть ртути из банки. О том, насколько это опасно, онии подумать не могли.