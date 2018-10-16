2018-10-16T11:59:44+03:00
Происшествия

Под Петербургом рейсовый автобус ехал по тротуару и там же высаживал пассажиров

Необычный маршрут обнаружился утром, 16 октября в Ломоносове [видео]
Петр КИБЕР
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Под Петербургом рейсовый автобус ехал по тротуару и там же высаживал пассажиров. Фото: vk.com/spb_todayПод Петербургом рейсовый автобус ехал по тротуару и там же высаживал пассажиров. Фото: vk.com/spb_today
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Удивительное видео сняли жители Ломоносова, что под Петербургом. По пешеходной дорожке на тротуаре ехал…рейсовый автобус. Большой белый ЛИАЗ, как ни в чем не бывало, подъехал к перекрестку улиц Красного флота и Александровской, повернул направо и продолжил свой путь.

- Водитель автобуса высаживал пассажиров прямо на дорогу, по которой ехал, а ехал он по тротуару, - написали удивленные жители Ломоносова в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В комментариях петербуржцы успели поупражнятся в остроумии, повозмущаться произошедшим и попенять водителю за попорченный газон, который большой автобус зацепил колесами при повороте. Также шоферу посоветовали искать новую работу, ведь если видео попадет на глаза его начальству, то проблем избежать не удастся.

Позднее, уже в местной группе «ВКонтакте» Ломоносова, напуганный таков перспективой водитель попросил удалить пост с видео, объяснив, что просто объезжал пробку, однако было поздно – сработал «эффект Стрейзанд» и запись разошлась по интернету.

Пока никакой реакции официальной реакции на инцидент не появилось.

В Петербурге рейсовый автобус с пассажирами ехал по тротуару.Видео: vk.com/spb_today

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