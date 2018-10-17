2018-10-17T08:25:51+03:00
Общество

Тропический маршрут Ботанического сада в Петербурге закроют на неделю

Причиной для ограничений стали работы по техническому обслуживанию
Петр КИБЕР
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня и завтра – последние дни, когда можно прогуляться по тропическому маршруту Ботанического сада имени Петра Великого. Уже с 18 октября тропу закроют. Правда, бросать все дела и бежать в ботсад не стоит – через неделю «тропики» вновь откроются для горожан.

- С 18 по 26 октября Тропический маршрут закрыт на техобслуживание! Работает Субтропический маршрут, - сообщат пресс-служба Ботанического сада в соцсетях.

Впрочем, огорчаться жителям и гостям Северной столицы не стоит. На Аптекарском острове всегда есть, что посмотреть. Это экспозиция фондовой оранжереи, коллекция открытого грунта, невероятный парк-дендрарий с образцами растений со всего света, Японский сад, в котором воссоздано искусство садоводов Страны восходящего солнца, а также многое другое.

Единственное, о чем надо помнить горожанам, отправляющимся в Ботанический сад с семьей – это то, что дети до четырех лет в оранжереи не допускаются. Такое ограничение сделано для безопасности как самих малышей, так и уникальных растений, некоторые из которых ядовиты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рейс из Петербурга в Красноярск экстренно сел в Сыктывкаре из-за больного пассажира
В общежитии СПбГУ нашли труп молодого человека, которого неделю искала жена
Петербург подал заявку на проведение итогового теннисного турнира АТР
В Петербурге иномарка протаранила ворота церкви
Среда, 17 и четверг, 18 октября - последние теплые дни петербургской осени
С территории школы, где отравились ребята, вывезли 70 килограммов отходов с ртутью
Счастливая Милана Кержакова выложила фото с огромным букетом белых цветов
Станцию метро "Гостиный двор" в Петербурге закрыли из-за бесхозного предмета
Самый высокий небоскреб в Европе "Лахта Центр" получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Петербуржца, задолжавшего почти 800 тысяч рублей алиментов, приговорили к исправительным работам
Из реки Карповки выловили тело пропавшего молодого мужчины
Организаторы концерта Стинга в Петербурге отказались убирать из зала вип-места
Водителя автобуса, прокатившего пассажиров по тротуару, оштрафовали
Хоккейное "Динамо" сменило главного тренера
Есть рекорд: Павловский парк в выходные посетили 56 тысяч человек
А почему? В метро рассказали о перепадах высот на "Площади Восстания"
На набережной реки Фонтанки доделали велодорожки
В Кировском районе откроют памятный знак защитникам Ленинграда
Ушла из жизни директор коллектива Billy’s Band Алла Резникова
Артем Дзюба пожаловался на "фейковую" жену
Одного из школьников, отравившихся ртутью, родители отказались оставлять в больнице
Милонов предложил назвать улицу в Петербурге именем бывшего спикера ЗакСа Тюльпанова
ГИБДД начала проверку после езды автобуса по тротуару в Ломоносове
Гендиректор фирмы-владельца бренда Redmond получила год колонии за неуплату налогов на два миллиарда рублей
В Петербурге на два дня из-за ремонта закроют вестибюль метро «Площадь Восстания-1»
Под Петербургом рейсовый автобус ехал по тротуару и там же высаживал пассажиров