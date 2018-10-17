Тропический маршрут Ботанического сада в Петербурге закроют на неделю

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-17T08:25:51+03:00

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Сегодня и завтра – последние дни, когда можно прогуляться по тропическому маршруту Ботанического сада имени Петра Великого. Уже с 18 октября тропу закроют. Правда, бросать все дела и бежать в ботсад не стоит – через неделю «тропики» вновь откроются для горожан.

- С 18 по 26 октября Тропический маршрут закрыт на техобслуживание! Работает Субтропический маршрут, - сообщат пресс-служба Ботанического сада в соцсетях.

Впрочем, огорчаться жителям и гостям Северной столицы не стоит. На Аптекарском острове всегда есть, что посмотреть. Это экспозиция фондовой оранжереи, коллекция открытого грунта, невероятный парк-дендрарий с образцами растений со всего света, Японский сад, в котором воссоздано искусство садоводов Страны восходящего солнца, а также многое другое.

Единственное, о чем надо помнить горожанам, отправляющимся в Ботанический сад с семьей – это то, что дети до четырех лет в оранжереи не допускаются. Такое ограничение сделано для безопасности как самих малышей, так и уникальных растений, некоторые из которых ядовиты.