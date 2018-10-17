2018-10-17T16:53:39+03:00
Происшествия

В СПбГУ опровергли информацию о смерти студента в общежитии

По предварительной информации там скончался 55-летний сотрудник
Евгения МОСКВИНА
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В общежитии СПбГУ от сердечной недостаточности скончался 55-летний мужчина.В общежитии СПбГУ от сердечной недостаточности скончался 55-летний мужчина.Фото: Ольга Крыльцова
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В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета в Петергофе в понедельник, 15 октября, скончался мужчина. Слухи о том, что ушедший из жизни был студентом, тут же пролетели по городу. Однако пресс-служба университета это опровергла. В одной из комнат корпуса на Ботанической улице действительно обнаружили труп. Однако умершим оказался не учащийся вуза, а работник общежития.

– 15 октября в общежитии по адресу улица Ботаническая, дом 66, корпус 4 было обнаружено тело 55-летнего сотрудника Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий. Мужчина скончался в комнате, в которой проживал с 1993 года. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, – сообщили в пресс-службе СПбГУ. – Мы выражаем соболезнования родным и близким нашего коллеги.

Несмотря на то, что по предварительной информации смерть человека не носит криминального характера, обстоятельства произошедшего уже выясняет полиция Петродворцового района Петербурга.

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