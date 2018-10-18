На праздники из Петербурга во Псков запустят дополнительные «Ласточки»

СЕГОДНЯ 13:32 2018-10-18T13:32:58+03:00

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Запущенные недавно по маршруту Петербург-Псков «Ласточки» быстро набрали популярность у жителей двух городов. При этом поток пассажиров оказался таким, что на выходные поезда забиты, что называется, под завязку. Дабы избежать толкучки, в грядущие праздники было решено запустить дополнительные составы на линии.

- В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников «РЖД» назначает дополнительные рейсы поездов «Ласточка», курсирующих между Санкт-Петербургом и Псковом, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

3 и 5 ноября поезд номер 813 будет отправляться из Северной столицы в 12:45, с прибытием на псковский вокзал в 16:15, а во встречном направлении электричка номер 814 пойдет в 11:45 из Пскова и прибудет на Балтийский вокзал в 15:15.

Билеты уже можно приобрести в кассах дальнего следования городских вокзалов, а также на сайте «РЖД». Стоимость проезда в базовом классе – 517 рублей. Эконом и бизнес – дороже: 618 и 1674 рубля соответственно.