2018-10-18T13:32:58+03:00
Общество

На праздники из Петербурга во Псков запустят дополнительные «Ласточки»

3 и 5 ноября Октябрьская железная дорога организует два рейса скоростных электричек
Петр КИБЕР
Поделиться:
На праздники из Петербурга в Псков запустят дополнительные «Ласточки».На праздники из Петербурга в Псков запустят дополнительные «Ласточки».Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Запущенные недавно по маршруту Петербург-Псков «Ласточки» быстро набрали популярность у жителей двух городов. При этом поток пассажиров оказался таким, что на выходные поезда забиты, что называется, под завязку. Дабы избежать толкучки, в грядущие праздники было решено запустить дополнительные составы на линии.

- В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозки в период ноябрьских праздников «РЖД» назначает дополнительные рейсы поездов «Ласточка», курсирующих между Санкт-Петербургом и Псковом, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

3 и 5 ноября поезд номер 813 будет отправляться из Северной столицы в 12:45, с прибытием на псковский вокзал в 16:15, а во встречном направлении электричка номер 814 пойдет в 11:45 из Пскова и прибудет на Балтийский вокзал в 15:15.

Билеты уже можно приобрести в кассах дальнего следования городских вокзалов, а также на сайте «РЖД». Стоимость проезда в базовом классе – 517 рублей. Эконом и бизнес – дороже: 618 и 1674 рубля соответственно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
УФАС завела дело о картельном сговоре на медицинских торгах
В Петербурге с 2019 года на рубль вырастет плата за капремонт
Пять районов Петербурга не подготовили крыши к зиме
На улице Бурцева в Петербурге образовался бассейн кипятка из-за прорыва трубы
Бизнес, культура и дальнейшая дружба: Делегация из Ленобласти завершает визит в Германию
Финский журналист Йохан Бекман, защищавший русских матерей, получил год условно
Ленинградская область развивает транспортные коридоры с Германией
Смольный заявил, что мышьяка в реке Новая не было
В Красносельском районе Петербурга нашли тело 15-летнего парня
Петербургский «Зенит» разгромил итальянский «Тренто» в Еврокубке
На Московском шоссе в Петербурге после ДТП насмерть сбили водителя
Станция метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» закрыты
Александр Беглов договорился с кредиторами о снижении процентов по «Невской ратуше»
В Петербурге ищут причину зловония, на которое жалуются на севере города
В Петербурге отремонтируют «Часы Лансере» на Малой Конюшенной
На Ростральной колонне в Петербурге заметили человека-паука
В четверг, 18 октября, в Петербурге будет до +14 тепла и без осадков
Двое полицейских в Петербурге вынесли из номера отеля больше миллиона рублей
Бесхозные предметы на станциях "Нарвская" и "Международная" проверяли по часу
Кокорин и Мамаев просят перевести их под домашний арест
У "Черной речки" 14-летний подросток упал на металлический штык забора
После падения пенсионерки с трапа на Московском вокзале возбудили уголовное дело
Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи