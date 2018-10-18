В реке Славянка погибла рыба
Пока на севере Петербурга ищут источник слива в канализацию, на юге вылавливают мертвую рыбу из отравленной реки. Разноцветными пятнами сегодня утром затянуло Славянку.
– От воды исходит сладковатый химический запах, – сообщили «Комсомолке» в Департаменте Росприроднадзора по Северо-Западу. – В районе Рыбацкого моста наблюдается мертвая рыба.
В реке Славянка погибла рыба.Видео: Департамент Росприроднадзора по Северо-Западу
Росприроднадзор начал проверку и передал информацию о ЧП в Росрыболовство. На месте работают инспекторы, «Водоканал», «Пиларн». В месте впадения Славянки в Неву установили боны.
Специалисты «Водоканала» отобрали пробы на выпуске «ОбщМет», выше и ниже по течению. Через выпуск сливают свои стоки РЖД, исправительная колония №5, «Санкт-Петербургский Хладокомбинат №7», компании «Фиорд» и «Сиб-Центр».
Славянку у Рыбацкого моста пачкают регулярно. Ровно год назад нефтепродукты из выпуска «ОбщМет» попали в Неву, искали источник с квадрокоптера. Повторился сброс и в апреле, тогда загрязнения попали в реку с дождевого выпуска. Последний сброс из «ОбщМета» зафиксировали этим летом.