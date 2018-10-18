СЕГОДНЯ 17:56 2018-10-18T17:58:03+03:00

Славянку у Рыбацкого моста пачкают регулярно. Фото: Сообщество «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте»

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Пока на севере Петербурга ищут источник слива в канализацию, на юге вылавливают мертвую рыбу из отравленной реки. Разноцветными пятнами сегодня утром затянуло Славянку.

– От воды исходит сладковатый химический запах, – сообщили «Комсомолке» в Департаменте Росприроднадзора по Северо-Западу. – В районе Рыбацкого моста наблюдается мертвая рыба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/673945" frameborder="0"></iframe> В реке Славянка погибла рыба.Видео: Департамент Росприроднадзора по Северо-Западу

Росприроднадзор начал проверку и передал информацию о ЧП в Росрыболовство. На месте работают инспекторы, «Водоканал», «Пиларн». В месте впадения Славянки в Неву установили боны.

Специалисты «Водоканала» отобрали пробы на выпуске «ОбщМет», выше и ниже по течению. Через выпуск сливают свои стоки РЖД, исправительная колония №5, «Санкт-Петербургский Хладокомбинат №7», компании «Фиорд» и «Сиб-Центр».

Славянку у Рыбацкого моста пачкают регулярно. Ровно год назад нефтепродукты из выпуска «ОбщМет» попали в Неву, искали источник с квадрокоптера. Повторился сброс и в апреле, тогда загрязнения попали в реку с дождевого выпуска. Последний сброс из «ОбщМета» зафиксировали этим летом.