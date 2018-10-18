2018-10-18T18:49:29+03:00
Взрыв в Керчи

В память о погибших в Керчи Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище

Градоначальник выразил соболезнования крымчанам от имени всех петербуржцев
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Жертв керченской трагедии почтили ветераны и студенты. Фото: Пресс-служба губернатора ПетербургаЖертв керченской трагедии почтили ветераны и студенты. Фото: Пресс-служба губернатора Петербурга
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 октября, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла траурная церемония в память о погибших в Керченском политехническом колледже. Ветераны, общественники, студенты и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Говорунов возложил цветы к плите крымчанам, защищавшим Ленинград в годы Великой Отечественной. Затем градоначальник возложил алые гвоздики и к монументу Матери-Родины.

– В телефонном разговоре с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым Беглов выразил крымчанам соболезнования от имени всех петербуржцев, – сообщают в пресс-службе губернатора Петербурга.

Памятная плита в честь жителей Крымского полуострова, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны, появилась на Аллее памяти в сентябре 2016-го. Сегодня в Крыму проживают около 120 защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В реке Славянка погибла рыба
«Водоканал» подтвердил сброс химии в канализацию на севере Петербурга
УФАС завела дело о картельном сговоре на медицинских торгах
В Петербурге с 2019 года на рубль вырастет плата за капремонт
Пять районов Петербурга не подготовили крыши к зиме
На улице Бурцева в Петербурге образовался бассейн кипятка из-за прорыва трубы
Бизнес, культура и дальнейшая дружба: Делегация из Ленобласти завершает визит в Германию
Финский журналист Йохан Бекман, защищавший русских матерей, получил год условно
На праздники из Петербурга во Псков запустят дополнительные «Ласточки»
Ленинградская область развивает транспортные коридоры с Германией
Смольный заявил, что мышьяка в реке Новая не было
В Красносельском районе Петербурга нашли тело 15-летнего парня
Петербургский «Зенит» разгромил итальянский «Тренто» в Еврокубке
На Московском шоссе в Петербурге после ДТП насмерть сбили водителя
Станция метро «Маяковская» и переход на «Площадь Восстания» закрыты
Александр Беглов договорился с кредиторами о снижении процентов по «Невской ратуше»
В Петербурге ищут причину зловония, на которое жалуются на севере города
В Петербурге отремонтируют «Часы Лансере» на Малой Конюшенной
На Ростральной колонне в Петербурге заметили человека-паука
В четверг, 18 октября, в Петербурге будет до +14 тепла и без осадков
Двое полицейских в Петербурге вынесли из номера отеля больше миллиона рублей
Бесхозные предметы на станциях "Нарвская" и "Международная" проверяли по часу
Кокорин и Мамаев просят перевести их под домашний арест
У "Черной речки" 14-летний подросток упал на металлический штык забора
После падения пенсионерки с трапа на Московском вокзале возбудили уголовное дело
Александр Беглов выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Керчи