В память о погибших в Керчи Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище

СЕГОДНЯ 18:49 2018-10-18T18:49:29+03:00

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Сегодня, 18 октября, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла траурная церемония в память о погибших в Керченском политехническом колледже. Ветераны, общественники, студенты и временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Говорунов возложил цветы к плите крымчанам, защищавшим Ленинград в годы Великой Отечественной. Затем градоначальник возложил алые гвоздики и к монументу Матери-Родины.

– В телефонном разговоре с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым Беглов выразил крымчанам соболезнования от имени всех петербуржцев, – сообщают в пресс-службе губернатора Петербурга.

Памятная плита в честь жителей Крымского полуострова, защищавших Ленинград в годы Великой Отечественной войны, появилась на Аллее памяти в сентябре 2016-го. Сегодня в Крыму проживают около 120 защитников и жителей блокадного Ленинграда.