2018-10-19T07:43:33+03:00
Происшествия

В Петербурге побит 100-летний температурный рекорд, но холод уже наступает: Прогноз погоды на 19 октября

В Северную столицу медленно, но уверенно приходит последняя фаза осени
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды на 19 октября.Прогноз погоды на 19 октября.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бывает ранняя осень, почти такая же теплая, как лето, бывает золотая, с яркими, солнечными деньками и температурой около плюс 15 градусов, когда можно расстегнуть куртку и прогуляться по парку, усыпанному листьями. Но в конце октября наступает настоящая осень – с холодными ветрами, дождями и голыми, облетевшими деревьями. Это значит, что зима близко.

- 19 октября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, ночью дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Воздух прогреется до 9-11 градусов тепла, атмосферное давление будет слабо повышаться, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Стоит сказать, что вчера, 18 октября, несмотря на грядущее похолодание, в Северной столице был зафиксирован очередной температурный рекорд. Воздух в городе на Неве прогрелся до 16,8 градусов. До этого самый теплый день был в далеком 1918 году – ровно сто лет назад. Тогда столбик термометра поднялся до отметки 15,2 градуса.

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