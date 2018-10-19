В Приморском районе Петербурга слышна стрельба, полиция уже на месте
Несколько полицейских машин, а также специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) и ОМОН прибыли на 1-ю Утиную улицу в Коломягах, что в Приморском районе Петербурга. Причиной экстренных мер стали звонки по «02» местных жителей, сообщивших о стрельбе.
- Да, стрельба была, причины происшествия выясняем, - сообщил по телефону корреспонденту «КП-Петербург» руководитель пресс-службы городского ГУ МВД Вячеслав Степченко.
Известно, что инцидент произошел около половины десятого утра 19 октября. В настоящее время улица оцеплена, движение по ней перекрыто.
По предварительным данным, из окна частного дома, которых много в этом микрорайоне, из охотничьего ружья палит нетрезвый мужчина. Сейчас сотрудники полиции пытаются наладить с ним контакт и урезонить стрелка. Но СОБР и ОМОН уже готовы взять здание штурмом, если утихомирить буяна не удастся.
К месту ЧП стягиваются и руководители петербургской полиции.