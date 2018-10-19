СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-19T10:57:10+03:00

В Приморском районе Петербурга слышна стрельба, полиция уже на месте. Фото: Кирилл ЧАЩИН

По предварительным данным, рядом с Новоколомяжским проспектом из ружья палит пьяный мужчина

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Несколько полицейских машин, а также специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) и ОМОН прибыли на 1-ю Утиную улицу в Коломягах, что в Приморском районе Петербурга. Причиной экстренных мер стали звонки по «02» местных жителей, сообщивших о стрельбе.

- Да, стрельба была, причины происшествия выясняем, - сообщил по телефону корреспонденту «КП-Петербург» руководитель пресс-службы городского ГУ МВД Вячеслав Степченко.

Известно, что инцидент произошел около половины десятого утра 19 октября. В настоящее время улица оцеплена, движение по ней перекрыто.

По предварительным данным, из окна частного дома, которых много в этом микрорайоне, из охотничьего ружья палит нетрезвый мужчина. Сейчас сотрудники полиции пытаются наладить с ним контакт и урезонить стрелка. Но СОБР и ОМОН уже готовы взять здание штурмом, если утихомирить буяна не удастся.

К месту ЧП стягиваются и руководители петербургской полиции.