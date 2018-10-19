Причиной взрыва на заводе «Авангард» в Гатчине могло стать нарушение техники безопасности

СЕГОДНЯ 19:38 2018-10-19T19:38:02+03:00

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В 17.00 19 октября жители Гатчины вздрогнули. На заводе пиротехники «Авангард» произошел сильный взрыв. Небольшую постройку буквально разнесло в пух и прах, в воздух поднялся огромный столб дыма.

По данным на 19.30, два человека погибли, еще пять получили травмы. Среди них – тринадцатилетняя школьница, которая в момент ЧП проходила мимо. На место быстро съехались экстренные службы, прибыл и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По его словам, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

«Разбирают завалы. Работает техника и спасатели. Организован штаб. Установлено освещение. Организован подвоз воды и питания для работающих служб. Предварительно причина взрыва - нарушение техники безопасности», - сообщил глава региона на своей страничке в Инстаграме.

Он также добавил, что взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники. Ударной волной разрушена стена.