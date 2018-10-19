Сергей Шнуров и "Ленинград" побили рекорд, собрав 65 тысяч зрителей на стадионе "Санкт-Петербург"

19 Окт. 23:32 2018-10-19T23:41:10+03:00

Сергей Шнуров на стадионе "Зенита" собрал на 20 тысяч зрителей больше, чем на арене "Спартака" Фото: Артем Килькин

Изменить размер текста: A A

"Идем на рекорд", - говорил Сергей Шнуров, анонсируя концерт на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. И рекорд состоялся! В пятницу 19 октября на концерт группировки "Ленинград", который прошел на домашней арене "Зенита" на Крестовском острове, пришло более 65 тысяч зрителей.

До этого дня "Ленинград" гордился концертом на стадионе "Спартака" в Москве - на "Открытие Арену" в июле прошлого года послушать Шнурова пришли более 47 тысяч человек. Теперь собственный рекорд побит.

Об этом музыкант рассказал журналистам еще до начала концерта. По словам Шнурова, билеты раскупались, как горячие пирожки, и свободных мест на трибунах не осталось.

Кроме того, Шнуров раскрыл свои ближайшие творческие планы. Лидер "Ленинграда" задумал покорить все стадионы, на которые проходили футбольные матчи во время чемпионата мира в этом году.