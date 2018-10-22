СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-22T07:50:53+03:00

В Петербурге на 68-м году жизни умер литературовед Юрий Прозоров. Фото: pushkinskijdom.ru

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18 октября 2018 года в Санкт-Петербурге, на 60-м году жизни скончался выдающийся деятель культуры, литературовед Юрий Михайлович Прозоров. О смерти сотрудника Института русской литературы Российской академии наук (ИРЛИ РАН) стало известно вчера, 21 октября, а уже сегодня состоится церемония прощания с покойным.

- Гражданская панихида пройдет в Институте русской литературы. Начало в 10:00. Отпевание в Князь-Владимирском соборе в 11:15, - сообщает пресс-служба ИРЛИ РАН.

Стоит сказать, что за свою жизнь Юрий Прозоров успел многое: в последние годы он был ведущим научным сотрудником Отдела новой русской литературы, где занимался творчеством Жуковского, Лермонтова и Некрасова. А в 2006 и 20078 годах возглавлял Пушкинский дом, как еще называют ИРЛИ РАН.

Весь коллектив Пушкинского дома скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича.

Похороны выдающегося литературоведа состоятся сегодня, 22 октября, на Серафимовском кладбище. Начало церемонии в 13:00.