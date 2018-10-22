2018-10-22T08:35:52+03:00
Спорт

Нурмагомедов подержал СКА, но петербуржцы все равно проиграли ЦСКА

Боец признался, что болеет за армейцев с Невы [видео]
Петр КИБЕР
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Нурмагомедов подержал СКА, но петербуржцы все равно проиграли ЦСКА. Фото: vk.com/skaНурмагомедов подержал СКА, но петербуржцы все равно проиграли ЦСКА. Фото: vk.com/ska
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Вчера, 21 октября, был, что называется, не день Бэкхема. Оба петербургских клуба проиграли свои матчи. «Зенит» в Москве уступил «Динамо» со счетом 0:1, а хоккеисты СКА, в «Ледовом дворце», несмотря на поддержку Хабиба Нурмагомедова сдался на милость ЦСКА – 1:2. А ведь перед игрой армейцев с Невы в видеообращении напутствовал сам победитель Коннора МакГрегора.

- Мужики! Покажите сегодня настоящую борьбу, и результат обязательно придёт! Удачи и вперёд СКА! – заявил Нурмагомедов, добавив, что давно болеет за петербуржцев и в ближайшее время постарается посетить одну из игр.

Увы, но поддержка бойца смешанных единоборств (UFC) не помогла красно-синим победить. Обе команды бились изо всех сил. Основное время закончилось вничью – 1:1, но в овертайме москвичи все же дожали хозяев и забили победную шайбу.

За СКА отличился Кузьменко, а у ЦСКА голы на свой счет записали Андронов и Шалунов. После этой победы московские армейцы закрепились на первой строчке западной конференции КХЛ. Петербуржцы идут вторыми.

Хабиб Нурмагомедов поддерживает СКА/Khabib supports SKA.Чемпион UFC записал обращение в поддержку игроков СКА в армейском дерби

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