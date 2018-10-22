Петербургские медики отправились на помощь пострадавшим в Керчи

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-22T13:55:30+03:00

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Санкт-Петербург, как и вся страна, в эти дни стремится оказать помощь Керчи. В маленький крымский городок уже вылетела бригада специалистов Государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

- Бригада лучших детских хирургов Педиатрического университета под руководством главного детского хирурга, профессора кафедры хирургических болезней детского возраста Алексея Подкаменева, - сообщает пресс-служба университета.

В настоящее время в больницах Крыма до сих пор остаются 46 раненых, 26 из которых – подростки. При этом у большинства пострадавших диагностировано инфицирование ран, так как взрывное устройство было начинено болтами, гайками и прочими поражающими элементами.

Напомним, что при взрыве и расстреле в Керченском политехническом колледже, которые устроил 18-летний студент Вячеслав Росляков, погиб 21 человек, включая его самого.