2018-10-22T15:03:24+03:00
Происшествия

В Петербурге вышли на наркоторговцев: изъято более 7 кг закладок

Задержаны 6 участников преступной группы
Степан СТЕПАНОВ
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Больше 7 кг наркотиков изъяли полицейские Санкт-Петербурга у преступной группы.Больше 7 кг наркотиков изъяли полицейские Санкт-Петербурга у преступной группы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Санкт-Петербурге ликвидировано сообщество наркоторговцев: шесть человек задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Известно, что они распространяли наркотики через интернет-магазин посредством «тайников-закладок».

- Полицейские провели обыски и нашли 9 тайников, из которых изъяли более 7 кг наркотиков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Это почти 6 кг «амфетамина», больше 1 кг гашиша, 573 грамма марихуаны, более 300 граммов психотропного вещества «Альфа-PVP», а еще 64 куста конопли.

Изначально следователями ГУ МВД России по факту незаконного оборота наркотиков было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств", но в ходе расследования собранные доказательства позволили квалифицировать деятельность преступной группы как преступное сообщество.

Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых.

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