Подпольное казино закрыли в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-22T15:11:55+03:00

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В Центральном районе Санкт-Петербурга ликвидировано незаконное казино, которое работало в квартире одного из местных жителей. Сотрудники полиции после облавы изъяли 20 игровых автоматов и два стола для игры в покер.

- Подпольное казино находилось в квартире многоквартирного дома на 6-й Советской улице, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - "Держал" его 53-летний мужчина. У него и других подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса имелись специальные базы данных клиентов, а для секретности связывались с ними только через смс-рассылку.

По данному факту ГСУ СК РФ по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело «Незаконные организация и проведение азартных игр». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.