Худрук Театра имени Миронова Рудольф Фурманов 22 октября отмечает юбилей

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-22T17:31:48+03:00

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Основатель и художественный руководитель Театра имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов 22 октября 2018 года отмечает 80-летие. С самого утра Народного артиста России поздравил президент РФ Владимир Путин.

- Интересные актерские и режиссерские работы, яркие литературные произведения и, конечно, Ваше любимое детище – «Русская антреприза» имени Андрея Миронова – снискали Вам высокое профессиональное и общественное признание, - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. - Желаю Вам здоровья, успехов, неиссякаемого вдохновения на долгие годы.

В честь юбилея великого российского антрепренера 22 октября в театре имени Миронова пройдет праздник. Режиссер Виктор Крамер подготовил к этой дате героический блокбастер "Гражданин Р.Ф." с участием настоящих первачей питерской театральной сцены: Сергея Кузнецова, Николая Смирнова, Инны Волгиной, Анвара Либабова, Аркадия Коваля, Олега Куликовича, Евгения Баранова. После спектакля на сцену театра выйдут звезды первой величины, приехавшие поздравить Рудольфа Давыдовича с 80-летием. Это и Людмила Максакова, Людмила Чурсина, Лариса Голубкина, Михаил Боярский, Николай Цискаридзе, Левон Оганезов, Александр Сокуров и другие.