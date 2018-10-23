Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса до 2019 года

СЕГОДНЯ 08:20 2018-10-23T08:21:02+03:00

Это означает, что новые станции метро могут быть сданы позже оговоренного срока

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Многострадальные станции «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары», которые обещали сдать в конце 2018 года, могут так и не открыться к указанному сроку. Смольный продлил действие контракта на строительство фиолетовой ветки петербургского метро.

- Со стороны заказчика технически будет достаточно сложно осуществить приемку всех работ, которые будут выполнены в этом году. Поэтому технически мы сдвигаем финансирование на следующий год, - заявил председатель петербургского комитета по финансам Алексей Корабельников.

В теории это значит, что станции могут быть достроены до конца 2018 года, а вот взаиморасчеты по ним сдвинутся на более поздний срок. На вопросы депутатов о точных сроках сдачи, чиновник предложил обращаться в комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Также, согласно поправкам в городской бюджет, на следующий год перенесено строительство участка коричневой ветки от «Казаковской» до «Обводного канала-2» и продолжение оранжевой линии от «Спасской» до «Морского фасада».