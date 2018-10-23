В Антарктиде, на станции «Беллинсгаузен» два петербуржца устроили поножовщину

СЕГОДНЯ 10:04 2018-10-23T12:41:24+03:00

Напавший на сварщика инженер теперь под домашним арестом Фото: Личный архив

Из-за ссоры в столовой сцепились научный сотрудник НИИ Арктики и Антарктики и сварщик из Тихвина

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Необычное происшествие произошло на российской научной станции «Белллинсгаузен», которая расположена на острове Кинг-Джордж в Антарктиде. Вдали от дома повздорили двое петербуржцев, что, в итоге, закончилось поножовщиной.

- Инженер «Арктического и Антарктического научно- исследовательского института» поссорился со сварщиком и нанес последнему ножевое ранение, - пишут «Невские новости».

Неизвестно, из-за чего произошел конфликт, однако пострадавшего пришлось срочно эвакуировать в одну из больниц Чили – эта страна находится ближе всего к станции. Медики оценивают состояние раненного, как тяжелое.

Сам буйный научный сотрудник уже доставлен в Санкт-Петербург. По прибытии в Пулково его задержали сотрудники полиции, также следователи завели дело по статье «покушение на убийство».