10 человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-23T10:37:34+03:00

10 человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки. Фото: vk.com/spb_today

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Серьезное ДТП произошло утром 23 октября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

- Есть пострадавшие, люди сидят на земле. На месте полиция, пожарные, а также две «скорых» и реанимация, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительной информации, женщина-водитель автобуса ЛИАВЗ, следовавшего по 21 маршруту, при подъезде к остановке не справилась с управлением и въехала в стоявшую и собиравшую пассажиров маршрутку-«Газель».

От удара у микроавтобуса оказалась смята задняя часть, а пассажиров на задних местах зажало сиденьями. Пострадали и люди, ехавшие в автобусе, у которого разбит перед.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, помощь понадобилась 10 пассажирам. Свидетели аварии пишут о том, что у некоторых переломы и серьезные травмы. Сейчас в причинах аварии разбирается полиция.