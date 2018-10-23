2018-10-23T10:37:34+03:00
Происшествия

10 человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки в Петербурге

Авария произошла утром 23 октября на Индустриальном проспекте
Петр КИБЕР
Поделиться:
10 человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки. Фото: vk.com/spb_today10 человек пострадали при столкновении автобуса и маршрутки. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП произошло утром 23 октября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. На перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

- Есть пострадавшие, люди сидят на земле. На месте полиция, пожарные, а также две «скорых» и реанимация, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительной информации, женщина-водитель автобуса ЛИАВЗ, следовавшего по 21 маршруту, при подъезде к остановке не справилась с управлением и въехала в стоявшую и собиравшую пассажиров маршрутку-«Газель».

От удара у микроавтобуса оказалась смята задняя часть, а пассажиров на задних местах зажало сиденьями. Пострадали и люди, ехавшие в автобусе, у которого разбит перед.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, помощь понадобилась 10 пассажирам. Свидетели аварии пишут о том, что у некоторых переломы и серьезные травмы. Сейчас в причинах аварии разбирается полиция.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Петербургом на воду спустили малый ракетный корабль «Буря»
Александр Беглов расширил возможности использования материнского капитала
Петербург и Петрозаводск свяжет новый автобусный маршрут
В Антарктиде, на станции «Беллинсгаузен» два петербуржца устроили поножовщину
Во вторник, 23 октября, в Петербурге будет дождливо, но с прояснениями
Александр Беглов обсудил сотрудничество с регионами стан Европы
Суд не стал ликвидировать «Санкт-Петербургский Союз художников»
Смольный продлил контракт на строительство Фрунзенского радиуса до 2019 года
В Петербурге со здания Скорбященской церкви рухнули леса
В Гатчине подростки выясняли отношения дракой с ножом: двое ранены
В Петербурге появились новые остановки общественного транспорта
Ветераны смогут 6 дней в году пользоваться общественным транспортом в Петербурге бесплатно
Худрук Театра имени Миронова Рудольф Фурманов 22 октября отмечает юбилей
Статуи в Царском Селе отправляются на зимовку
Подпольное казино закрыли в центре Петербурга
В Петербурге вышли на наркоторговцев: изъято более 7 кг закладок
В Петербурге за 410 миллионов продано здание телеграфа на Почтамтской улице
Петербургские медики отправились на помощь пострадавшим в Керчи
В Петербурге «детям войны» предложили оказывать бесплатную юридическую помощь
В Петербурге поймали насильника, надругавшегося над 14-летней девочкой
Рейс из Петербурга в Душанбе задержался с вылетом почти на 14 часов
В КХЛ признали ошибку в серии буллитов, в которой СКА проиграл ЦСКА
В Приморском районе Петербурга водитель иномарки сбил 18-летнюю девушку
В Петербурге УФАС отменило конкурс на создание школы для детей-инвалидов в Невском районе
Нурмагомедов подержал СКА, но петербуржцы все равно проиграли ЦСКА
Рабочая неделя в Петербурге начнется с дождей