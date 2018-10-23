Победительница «Кубка Кремля» заявила, что теперь хочет выиграть теннисный турнир в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-23T14:27:31+03:00

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Недавний триумфатор столичного «Кубка Кремля» Дарья Касаткина рассказала журналистам, что ее следующая цель – победа в петербургском теннисном турнире. В 2018 году спортсменка уже не успеет осуществить свое желание, так как St.Petersburg open прошел. Баталии на берегах Невы завершились еще 23 сентября, однако в будущем у россиянки есть все шансы.

- Я люблю играть в России, мне нравится атмосфера. Как у нас говорят, дома и стены помогают. Вы видели мою реакцию после победы в финале. Я завоевала титул в Москве. Теперь хотелось бы выиграть турнир в Санкт-Петербурге, - приводит слова Касаткиной сайт WTA.

Стоит сказать, что в финале московского турнира россиянка переиграла соперницу из Туниса Онс Жабер. Противостояние было упорным и поначалу казалось, что Касаткина неминуемо отдаст матч, но Дарья собралась, взяла несколько мячей на подаче соперницы и сумела вырвать титул.

Игра завершилась со счетом 6:3, 7:6, 6:1 в пользу россиянки.