Семиклассник пнул в живот школьницу в Санкт-Петербурге

23 Окт. 22:33 2018-10-23T22:33:14+03:00

Сейчас девочке уже лучше. Фото: Архив "КП"

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В последний учебный день прошлой недели в детскую городскую больницу прямо из школы увезли девочку. Она пожаловалась учителям на боль в животе и рассказала, что ее ударил семиклассник - на перемене, прямо ногой.

В тот же день девочку поместили в реанимационное отделение. Как сегодня сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светаланы Агапитовой, сейчас пациентке лучше, и ее перевели в обычную палату.

То, что школьницу ударил семиклассник, подтвердили записи видеокамер. Случилось все на лестнице, но на преднамеренную агрессию не похоже.

- Со стороны это выглядело как грубое заигрывание. Между ребятами нет вражды, они в нормальных отношениях, - уточнили Уполномоченному в школе.

Разбираться в случившемся будут следователи, запись с камеры им уже передали.