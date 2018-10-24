Ветеранам вручат по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады

СЕГОДНЯ 16:41 2018-10-24T17:44:38+03:00

Ветеранам и блокадникам вручат по 7 тысяч рублей к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады. Фото: Алена ГУСЕВА

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К 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам выплатят по 7 тысяч рублей. Такую инициативу обсудили сегодня, 24 октября, на заседании Законодательного собрания города. Ее поддержала комиссия по социальной политике и здравоохранению парламента Северной столицы.

Единовременную выплату установят для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, лиц, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшим несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей.

По 3 тысячи рублей получат также те, кто родился с 22 июня 1928 по 3 сентября 1945 года и зарегистрирован в Петербурге.

Расходы на эти выплаты предусмотрят в бюджете города на 2019 год. Всего собираются перечислить 1583900 тысяч рублей 374 900 петербуржцам. Соответствующий закон принят в первом чтении.