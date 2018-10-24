2018-10-24T18:47:12+03:00
Общество

Александр Беглов обсудил с министром транспорта строительство ВСД

Проект трассы рассмотрят в ближайшее время
Евгения МОСКВИНА
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ВСД должен связать Западный скоростной диаметр и Кольцевую автодорогу.ВСД должен связать Западный скоростной диаметр и Кольцевую автодорогу.Фото: Александр ГЛУЗ
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Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга посетил с рабочим визитом Москву. В столице Александр Беглов встретился с министром транспорта России Евгением Дитрихов. Они обсудили проект строительства в городе на Неве Восточного скоростного диаметра. Напомним, что новая трасса должна связать Западный скоростной диаметр и восточный участок Кольцевой автодороги.

Во время встречи Беглов и Дитрихов обратились к теме развития транспортной инфраструктуры Северной столицы. В частности, врио градоначальника Петербурга поднял вопрос о необходимости разгрузки центра и транспортной доступности отдаленных от него районов.

– По итогам встречи было решено в ближайшее время провести дополнительное рабочее совещание для обсуждения конкретных путей и этапов реализации проекта, – отметили в пресс-службе Правительства Петербурга.

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