2018-10-25T09:15:21+03:00
Общество

В Петербург вертолетом доставили тяжелобольного ребенка из Приозерска

У девятимесячного младенца было острое желудочное кровотечение
Петр КИБЕР
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В Петербург вертолетом доставили тяжелобольного ребенка из Приозерска.В Петербург вертолетом доставили тяжелобольного ребенка из Приозерска.Фото: Ростислав НЕТИСОВ
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Вчера, 24 октября, бортом Национальной службы санитарной авиации из Приозерска, что в Ленинградской области в одну из Клиник Петербурга был доставлен маленький пациент. У 9-месячного малыша было крайне тяжелое заболевание, с которым не смогли справиться местные врачи.

- Маленького мальчика с желудочно-кишечным кровотечением, перинатальным поражением центральной нервной системы, атрезией пищевода вертолетом доставили Санкт-Петербург, - сообщает паблик «Национальная служба санитарной авиации».

Борт из Приозерска сел в самом центре Северной столицы – на площадке у Петропавловской крепости, откуда на машине скорой помощи ребенка увезли в Детскую областную клиническую больницу.

Сейчас малыш находится в руках опытных докторов, которые делают все возможное для спасения его жизни и здоровья.

Стоит сказать, что с 1 января 2019 года в России появится общегосударственная служба санавиации, для которой будут закупаться вертолеты. Машины будут красить в привычные цвета скорой помощи, а у больниц предполагается строить взлетно-посадочные площадки.

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