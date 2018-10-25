2018-10-25T14:21:34+03:00
Общество

Названа возможная причина прорыва трубы на Измайловском проспекте в Петербурге, где погибли два человека

О вероятном износе теплосетей заявил глава Фонда содействия реформе ЖКХ
Петр КИБЕР
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Названа возможная причина прорыва трубы на Измайловском проспекте в Петербурге, где погибли два человека.Названа возможная причина прорыва трубы на Измайловском проспекте в Петербурге, где погибли два человека.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня в Екатеринбурге прошло заседание Фонда содействия реформе ЖКХ, на котором вспомнили и петербургскую трагедию, произошедшую в сентябре нынешнего года. Тогда у дома 20 на Измайловском проспекте прорвало трубу, кипяток из которой залил подвальное кафе. Два человека не смогли выбраться из ловушки и скончались.

- Почему это произошло - это отдельный вопрос. Скорее всего, изношены сети – в Петербурге они в плохом состоянии, - заявил на совещании глава Фонда Константин Цицин.

При этом чиновник отметил, что сам вскоре приедет в Северную столицу, где обязательно поднимет этот вопрос перед коммунальщиками.

Напомним, что трагедия произошла 28 сентября, в первый день официального отопительного сезона. Два молодых человека и девушка отмечали день рождения последней в антикафе «Типичный Петербург». Около половины четвертого утра в помещение стала поступать вода и единственный служащий – бармен вывел посетителей наружу, но парни решили вернуться за куртками. В этот момент в подвальное помещение хлынула вода. Оба 20-летних юноши погибли.

Позднее Следственный комитет завел дело по факту трагедии.

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