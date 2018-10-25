Названа возможная причина прорыва трубы на Измайловском проспекте в Петербурге, где погибли два человека
Сегодня в Екатеринбурге прошло заседание Фонда содействия реформе ЖКХ, на котором вспомнили и петербургскую трагедию, произошедшую в сентябре нынешнего года. Тогда у дома 20 на Измайловском проспекте прорвало трубу, кипяток из которой залил подвальное кафе. Два человека не смогли выбраться из ловушки и скончались.
- Почему это произошло - это отдельный вопрос. Скорее всего, изношены сети – в Петербурге они в плохом состоянии, - заявил на совещании глава Фонда Константин Цицин.
При этом чиновник отметил, что сам вскоре приедет в Северную столицу, где обязательно поднимет этот вопрос перед коммунальщиками.
Напомним, что трагедия произошла 28 сентября, в первый день официального отопительного сезона. Два молодых человека и девушка отмечали день рождения последней в антикафе «Типичный Петербург». Около половины четвертого утра в помещение стала поступать вода и единственный служащий – бармен вывел посетителей наружу, но парни решили вернуться за куртками. В этот момент в подвальное помещение хлынула вода. Оба 20-летних юноши погибли.
Позднее Следственный комитет завел дело по факту трагедии.