2018-10-25T20:07:58+03:00
Общество

В "Метрострое" рассказали, почему задержали зарплату бастующим рабочим

Погасить задолженность компания пообещала до конца года
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Строители не получали зарплату с августа.Строители не получали зарплату с августа.Фото: Александр ГЛУЗ
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Днем 25 октября у офиса «Метростроя» было многолюдно. Около дверей организации, отвечающей за строительство петербургского метрополитена, забастовку устроили около пятидесяти рабочих. От представителей компании они потребовали, чтобы те выплатили им зарплату. В итоге рабочим удалось добиться встречи с руководством компании.

Как объяснили в «Метрострое», денег нет, поскольку заказчик не принимал выполненные работы вовремя. Также на ситуацию повлияла система банковского сопровождения, обязательная для подрядчиков. Иногда проведение платежей может достигать месяца и более.

- По-прежнему остро стоит вопрос об изменений тарифов на заработную плату, закладываемых в государственные контракты. Так, согласно контракту на строительство Невско-Василеостровской линии зарплата рабочего 4 разряда составляет всего 11300 рублей в месяц. «Метрострой» не раз поднимал этот вопрос на уровне заказчика, города, но решение этого вопроса до сих пор не найдено, - сообщили в пресс-службе организации.

Строителей в «Метрострое» заверили, что уже разработан детальный график приемки и оплаты работ по действующим контрактам. Выплатить зарплату полностью они пообещали до конца года.

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