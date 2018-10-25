2018-10-25T20:14:09+03:00
Общество

Фонтан в Приморском парке Победы законсервировали

Последние фонтаны отключат 30 октября
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фонтан законсервировали до весны.Фонтан законсервировали до весны.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские фонтаны постепенно уходят в «спячку». Первым на заслуженный отдых отправился «Мальчик с уткой» в Таврическом саду. Следом за ним рабочие законсервировали на осенний-зимний период еще три десятка городских «гейзеров».

Сегодня очередь добралась до фонтана в Приморском Парке победы. Из гидротехнической системы специалисты полностью слили воду, очистили его от мусора, демонтировали насадки и светильники. Как объясняют в «Водоканале», все эти меры необходимы, чтобы фонтан «перезимовал» без вреда для оборудования. К слову, несколько фонтанов в Северной столице продолжат работать до конца месяца. Последним отключат фонтаны в сквере у Казанского собора, в Ново-Манежном сквере, в саду у дворца Великого князя Алексея Александровича. Это произойдет 30 октября.

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