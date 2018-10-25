2018-10-25T20:06:43+03:00
Происшествия

Директора взорвавшегося завода «Авангард» отправили под домашний арест

Его обвиняют в нарушении правил безопасности
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Фотография с места происшествия. Фото: соцсети.Фотография с места происшествия. Фото: соцсети.
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Гатчинский суд отправил под домашний арест директора пиротехнического завода «Авангард» Георгия Махно. Руководитель предприятия, где во время взрыва погибли пятеро сотрудников, проведет в заточении два месяца.

По данным следствия, главный инженер допустил на взрывоопасный объект неквалифицированных сотрудников. Они не были трудоустроены на заводе и не прошли соответствующую аттестацию. Из-за их действий на объекте произошло ЧП, после которого пятеро скончались, еще шестеро пострадали.

- Следствие полагает, что это произошло из-за ненадлежащего контроля за организацией рабочего процесса. Выслушав мнения сторон, суд счел доводы следствия убедительными и ходатайство удовлетворил, - сообщили в Следственном комитете по Ленинградской области.

Напомним, что взрыв на пиротехническом заводе под Петербургом прогремел 19 октября. От здания практически ничего не осталось. Кирпичами и кусками бетона засыпало даже соседние железнодорожные пути, из-за чего на Московском направлении на несколько часов были задержаны поезда. При разборе завалов были найдены теля пяти человек, четверо из которых – граждане Таджикистана.

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