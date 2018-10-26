СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-26T12:07:55+03:00

Глава ЗакСа Петербурга Макаров выразил соболезнования после смерти Караченцова. Фото: Кадр из фильма "Человек с бульвара Капуцинов"

Изменить размер текста: A A

Петербург, как вся страна скорбит о смерти Народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Слова соболезнования выразил и председатель законодательного собрания Северной столицы Вячеслав Макаров.

- Ушел из жизни замечательный актер и певец, человек огромного таланта и невероятной силы духа, бывший любимцем миллионов российских зрителей. С его именем связана целая эпоха отечественного театра и кинематографа, - приводит слова главы ЗакСа пресс-служба Мариинского дворца.

По словам Макарова, Николай Караченцов запомнился ему как артист невероятного таланта, исполнивший искрометные роли, ставшие классикой отечественного кинематографа.

Напомним, что актер скончался сегодня, 26 октября, в Москве. Смерть наступила около 9 часов утра. Причиной кончины стала тяжелая и продолжительная болезнь, которую организм артиста не смог победить. Николай Караченцов умер за день до своего 74-летия.