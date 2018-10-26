СЕГОДНЯ 16:46 2018-10-26T16:46:05+03:00

Суд оштрафовал командира ОМОНа, бойцов которого расстреляли в Мурино при развозке денег по стройкам. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Экс-полицейский признал, что разрешил подчиненным подрабатывать в служебное время инкассаторами

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Сегодня Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего командира ОМОН, чьи бойцы в служебное время занимались инкассацией. 4 декабря 2015 года это закончилось трагедией - на машину полицейских напали.

- Суд установил, что Дмитрий Хистяев дал соласие на то, чтобы его подчиненные перевозили крупные суммы денег в интересах одного из застройщиков, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Изначально к сотрудникам ОМОН обратились из некоего охранного агентства, предложив поработать инкассаторами – возить наличку для выплаты зарплаты строителям. Те, с ведома командира согласились. Всего было сделано не меньше 22 таких рейсов, однако последний из них – в декабре 2015 года, закончился нападением на полицейский УАЗик.

Преступники перегородили дорогу, обстреляли машину омоновцев, и подожгли ее. В результате 44-летний сотрудник полиции погиб, а его 32-летний напарник смог выжить. Деньги – 24 миллиона, были похищены. Позднее удалось поймать всех трех нападавших, в настоящее время их дело также рассматривает суд.

Что касается командира ОМОНа, то за халатность суд назначил ему штраф в 50 тысяч рублей.