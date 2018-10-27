В Ленинградском зоопарке животных в честь праздника накормят тыквой

СЕГОДНЯ 12:24 2018-10-27T12:24:22+03:00

Лакомиться будут хищники, грызуны и даже рептилии

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В Ленинградском зоопарке животные отмечают осенний праздник День тыквы. Сотрудники учреждения покажут посетителям как лакомятся медведи, волки, еноты и даже тигры.

- Помимо своей удивительной красоты, тыква является источником клетчатки, витаминов, белков и других полезных качеств, которые необходимы животным, - рассказывают в зоопарке. - Весь день наши гости смогут наблюдать за кормлениями мелких и крупных хищников, приматов, рептилий, грызунов и многих других питомцев зоопарка.

Сотрудники зоопарка также пообещали посетителям шоу и фото-зону.