В Ленинградском зоопарке животных в честь праздника накормят тыквой
Лакомиться будут хищники, грызуны и даже рептилии
Животные празднуют День тыквы Фото: Ленинградский зоопарк
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В Ленинградском зоопарке животные отмечают осенний праздник День тыквы. Сотрудники учреждения покажут посетителям как лакомятся медведи, волки, еноты и даже тигры.
- Помимо своей удивительной красоты, тыква является источником клетчатки, витаминов, белков и других полезных качеств, которые необходимы животным, - рассказывают в зоопарке. - Весь день наши гости смогут наблюдать за кормлениями мелких и крупных хищников, приматов, рептилий, грызунов и многих других питомцев зоопарка.
Сотрудники зоопарка также пообещали посетителям шоу и фото-зону.