2018-10-27T12:24:22+03:00
Общество

В Ленинградском зоопарке животных в честь праздника накормят тыквой

Лакомиться будут хищники, грызуны и даже рептилии
Роман ЛЯЛИН
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Животные празднуют День тыквы Фото: Ленинградский зоопаркЖивотные празднуют День тыквы Фото: Ленинградский зоопарк
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В Ленинградском зоопарке животные отмечают осенний праздник День тыквы. Сотрудники учреждения покажут посетителям как лакомятся медведи, волки, еноты и даже тигры.

- Помимо своей удивительной красоты, тыква является источником клетчатки, витаминов, белков и других полезных качеств, которые необходимы животным, - рассказывают в зоопарке. - Весь день наши гости смогут наблюдать за кормлениями мелких и крупных хищников, приматов, рептилий, грызунов и многих других питомцев зоопарка.

Сотрудники зоопарка также пообещали посетителям шоу и фото-зону.

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