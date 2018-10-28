Преступник в маске унес из салона сотовой связи двадцать мобильников

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-28T12:28:02+03:00

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Все, что только смог, унес преступник, который ворвался в салон сотовой связи на улице Дыбенко вчера, 27 октября, за пятнадцать минут до закрытия. Примерно в 21:45 неизвестный мужчина в маске вошел в «Связной», расположенный в доме №24, и стал размахивать «предметом, похожим на пистолет».

Спорить с грабителем 23-летний менеджер по продажам не стал. Кассовый аппарат и витрина были открыты, и преступник принялся за работу.

– Неизвестный похитил из кассы более 120 тысяч рублей выручки, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Из открытой витрины он забрал двадцать мобильных телефонов. А затем заставил открыть менеджера терминал оплаты, откуда также похитил деньги.

С полной сумкой награбленного, мужчина скрылся. На какую сумму он «разбогател», сейчас подсчитывают хозяева магазина. На преступника с непомерными аппетитами собираются завести уголовное дело.