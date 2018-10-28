Петербургские врачи помогли родить женщине с опухолью мозга

СЕГОДНЯ 18:25 2018-10-28T18:25:12+03:00

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Очередную уникальную операцию провели в Центре Алмазова. На операционном столе оказалась 34-летняя жительница Тихвина. У беременной женщины – опухоль головного мозга: год назад она уже пережила две нейрохирургические операции, но целиком удалить новообразование не получилось, поэтому до радиотерапии пациентке имплантировали систему для оттока цереброспинальной жидкости в брюшную полость.

Прежде чем решиться на радиотерапию, женщина решила стать матерью. Но на поздних сроках возникли осложнения: растущий живот нарушил работу дренажного шунта, в голове стала скапливаться жидкость. 18 октября роженицу срочно доставили в Петербург на вертолете.

Роженицу доставили в Петербург вертолетом. Фото: НМИЦ имени Алмазова

– Нейрохирурги совместно с сосудистыми хирургами под местной анестезией удалили нефункционирующий катетер из брюшной полости и заменили его катетером, погруженным в камеру сердца, – рассказывают в Центре Алмазова. – Стопроцентного результата не получилось, трубку вывели наружу, чтобы нормализовать внутричерепное давление. Мать готовили к родам, а малыша – к рождению целых пять дней.

Впервые нейрохирурги и акушеры работали за одним столом. В результате на свет появился ребенок весом 3 100 граммов. Мама чувствует себя хорошо и находится в палате уже вместе с малышом.