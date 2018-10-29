2018-10-29T08:35:45+03:00
Происшествия

В Петербурге электрички до Белоострова ходили с задержкой из-за упавшего на состав дерева

Инцидент случился на станции Новая деревня сестрорецкого направления
Петр КИБЕР
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В Петербурге электрички до Белоострова ходили с задержкой из-за упавшего на состав дерева.В Петербурге электрички до Белоострова ходили с задержкой из-за упавшего на состав дерева.
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Сообщения о том, что от непогоды деревья падают на припаркованные машины, давно перестали удивлять петербуржцев. К сожалению, при любом усилении ветра один-два автомобиля обязательно получат веткой по капоту. Но в воскресенье, 28 октября, природа удивила – дерево рухнуло на пригородную электричку.

- На станции Новая Деревня Октябрьской железной дороги из-за сильного ветра в 19:05 произошло падение дерева на пригородный электропоезд сообщением Санкт-Петербург – Белоостров, - сообщает пресс-служба ОЖД.

К месту ЧП срочно прибыли ремонтные бригады, которые смогли убрать рухнувшее растение и дать поезду возможность продолжить путь. Однако задержка составила более часа, поэтому некоторые пассажиры решили не ждать и поехать в направлении Сестрорецка на автобусе или маршрутке.

По счастью, других неприятностей, кроме неудобств с проездом, инцидент не доставил и никто из людей от упавшего дерева не пострадал. Сейчас движение электричек идет в обычном режиме.

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