СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-29T09:26:42+03:00

В Петербурге вандалы разбирают один из фортов Кронштадта. Фото: vk.com/larion_top

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Кронштадские форты, как и сам город-герой, являются неотъемлемой частью военно-морской славы России. Это историческое наследие надо беречь, но, к сожалению, пока получается не очень. Активисты сообщают, что вандалы разворовывают 6-й северный форт.

- Памятник федерального значения и объект всемирного наследия Юнеско разворовывают мародеры, - пишет в соцсетях житель Кронштадта, краевед Ларион Топчий.

Если до 2017 года на объекте жил сторож, то нынешним летом пожилой мужчина оставил свой пост и форт остался один на один с туристами, которые растаскивают его на сувениры.

За август-октябрь 2018 года памятник был варварски разграблен. Прибывающие сюда на лодках туристы вырвали ограду центрального входа во внутренний дворик форта. Исчезла ограда, из вертикально поставленных пушечных стволов, соединенных решеткой из стилизованных копий. Разворочен фундамент ограды из гранитных плит. С причала стволы старых крепостных орудий, начат «демонтаж» парового крана, который, судя по варварскому способу разбора, планируют сдать на металл.

Пока официальной реакции властей на инцидент нет.