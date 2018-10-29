2018-10-29T10:00:50+03:00
Происшествия

В Петербурге студент залез на крест у церкви и хотел его сжечь

Первокурсник так и не смог пояснить мотивов своего поступка
Петр КИБЕР
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В Петербурге студент залез на крест у церкви и хотел его сжечь.В Петербурге студент залез на крест у церкви и хотел его сжечь.Фото: Аца КОШТЭ
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Поздно вечером 28 октября в полицию Приморского района Петербурга поступил звонок, в котором местные жители сообщили о странном молодом человеке, который залез на деревянный крест у церкви. Стражи порядка прибыли по указанному адресу и действительно обнаружили хулигана.

- По словам очевидцев, юноша забрался к церковному кресту, установленному на газоне, а после попытался его сжечь, - пишут «Невские новости».

Инцидент произошел около 23:00 на Нижне-Каменской улице, где и стоит храма иконы Божьей Матери «Живописный Источник», попавшийся на пути возмутителя спокойствия.

Уже в отделении полиции стало известно, что задержанный – студент первого курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Причины, по которым парню не понравился церковный крест, он так и не назвал. Сейчас устанавливается, был ли хулиган под воздействием запрещенных препаратов.

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