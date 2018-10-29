В Петербурге с утра снег, но других осадков в понедельник, 29 октября, не будет

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-29T10:21:58+03:00

В Петербурге с утра снег, но больше осадков в понедельник, 29 октября, не будет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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У природы нет плохой погоды – есть морозная или ветреная, но неприятная она только на взгляд нахохлившихся птиц или замотанных в шарфы горожан. И пусть утренний гололед подпортил жизнь автомобилистам, днем в понедельник в Северной столице будет ясно и без осадков.

- 29 октября в Санкт-Петербурге ожидается умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха составит 0…+2 градуса, атмосферное давление повысится, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

При этом водителям расслабляться не стоит, ведь ночью термометры будут показывать отметку ниже ноля, а значит растопленный лучами солнца снег превратиться в корку льда, что сделает каток из дороги.

Управление МЧС по Санкт-Петербургу уже предупредило автомобилистов о необходимости сменить резину на зимнюю. Также стоит проверить наличие морозоустойчивой жидкости в бачке омывателя, чтобы не получить ледяную корку на лобовом стекле при включении «дворников».