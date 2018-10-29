Сломавшиеся светофоры стали причиной транспортного коллапса в Купчино

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-29T12:34:39+03:00

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Утро в понедельник выдалось непростым для петербургских автомобилистов. Кроме снега и гололеда на дорогах, со сбоями работала и техника. Так, на двух оживленных перекрестках в Купчино сломались светофоры.

- Не работают светофоры на перекрестке Бухарестской и проспекта Славы. Пробка со всех сторон. Трамваи стоят, - сообщали водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что это одни из центральных трасс района, которые и так всегда стоят в заторах, то пробка получилась грандиозной.

Аналогичная неприятность произошла и на другом перекрестке. У пересечения улиц Бухарестской и Салова также не работал светофор. И здесь спешащие на работу водители не смогли разъехаться без потерь времени.

Из-за неисправного оборудования на дороге произошло несколько ДТП, что еще больше осложнило жизнь автомобилистам. Пока вопросы с восстановлением светофора так и не решен.