Сломавшиеся светофоры стали причиной транспортного коллапса в Купчино
Утро в понедельник выдалось непростым для петербургских автомобилистов. Кроме снега и гололеда на дорогах, со сбоями работала и техника. Так, на двух оживленных перекрестках в Купчино сломались светофоры.
- Не работают светофоры на перекрестке Бухарестской и проспекта Славы. Пробка со всех сторон. Трамваи стоят, - сообщали водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Учитывая, что это одни из центральных трасс района, которые и так всегда стоят в заторах, то пробка получилась грандиозной.
Аналогичная неприятность произошла и на другом перекрестке. У пересечения улиц Бухарестской и Салова также не работал светофор. И здесь спешащие на работу водители не смогли разъехаться без потерь времени.
Из-за неисправного оборудования на дороге произошло несколько ДТП, что еще больше осложнило жизнь автомобилистам. Пока вопросы с восстановлением светофора так и не решен.