2018-10-29T12:34:39+03:00
Авто

Сломавшиеся светофоры стали причиной транспортного коллапса в Купчино

Без регулировки оказались перекрестки Бухарестской улицы с улицей Салова и проспектом Славы
Петр КИБЕР
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Сломавшиеся светофоры стали причиной транспортного коллапса в Купчино. Фото: vk.com/spb_todayСломавшиеся светофоры стали причиной транспортного коллапса в Купчино. Фото: vk.com/spb_today
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Утро в понедельник выдалось непростым для петербургских автомобилистов. Кроме снега и гололеда на дорогах, со сбоями работала и техника. Так, на двух оживленных перекрестках в Купчино сломались светофоры.

- Не работают светофоры на перекрестке Бухарестской и проспекта Славы. Пробка со всех сторон. Трамваи стоят, - сообщали водители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что это одни из центральных трасс района, которые и так всегда стоят в заторах, то пробка получилась грандиозной.

Аналогичная неприятность произошла и на другом перекрестке. У пересечения улиц Бухарестской и Салова также не работал светофор. И здесь спешащие на работу водители не смогли разъехаться без потерь времени.

Из-за неисправного оборудования на дороге произошло несколько ДТП, что еще больше осложнило жизнь автомобилистам. Пока вопросы с восстановлением светофора так и не решен.

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