2018-10-29T13:06:58+03:00
Происшествия

В Петербурге крашеный блондин украл из магазина две коробки бигуди

Необычное ограбление произошло в Кировском районе Северной столицы
Петр КИБЕР
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В Петербурге крашеный блондин украл из магазина две коробки бигуди. Фото: vk.com/club120661944В Петербурге крашеный блондин украл из магазина две коробки бигуди. Фото: vk.com/club120661944
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Полиция Петербурга ищет неординарного преступника, который накануне вечером похитил из магазина косметики две упаковки бигуди.

- Инцидент произошел на улице Зины Портновой около 17:30 28 октября, - пишет «Мойка 78».

В сетевой магазин, торгующей косметикой забежал высокий мужчина европейской внешности, на вид 26-28 лет от роду. Прямо на глазах ничего не подозревавшей продавщицы он схватил коробки с товаром и выбежал наружу мимо кассы.

Единственной приметой, которую смогли сообщить прибывшим полицейским сотрудницы торговой точки – это то, что у похитителя были выкрашенные в светлый цвет волосы. Видимо, это заметить женщинам помогла профессиональная принадлежность.

Известно, что ущерб магазину минимальный, однако модного вора все равно объявили в розыск. Если он попадется в руки полиции, то заниматься завивкой ему случится еще не скоро.

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