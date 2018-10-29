Ярмарка профессий - 2018: Школьники и студенты узнали, как стать успешными на рынке труда

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-29T13:19:42+03:00

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В Санкт-Петербурге состоялась уже ежегодная ярмарка вакансий, где специалисты рассказали школьникам, студентам, а также их родителям, как стать успешными на рынке труда. За время проведения мероприятия с образовательными программами 70 городских учебных заведений познакомились 3818 человек. Они посетили мастер-классы и прошли групповые тесты, которые помогли им выбрать направление для своей будущей деятельности.

- Чем больше успеешь попробовать профессий до 18 лет, тем правильнее будет выбор, не стоит ориентироваться только на зарплаты, если дело не нравится, то рано или поздно можно перестать зарабатывать в профессии, - посоветовал ребятам председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. - Важно делать то, что получается, приносит удовлетворение, и где хочется развиваться.

Как выяснилось на мероприятии, среди подростков популярны профессии в сфере рекламы, IT-технологий, психологии, медицины; социальной, технической и инженерной сферы, безопасности, а также рабочие профессии.

- Прийти на эту ярмарку мне посоветовали педагоги, чтобы понять, в какой профессии я смогу себя проявить. Работа мечты – это работа на атомной электростанции. Планирую поступать в «Политех», там есть подходящее направление, - поделился старшеклассник Дмитрий.

Отметим, в Службе занятости в 2018 году молодые люди в возрасте 16-18 лет получали первую профессию: слесаря по ремонту автомобилей, повара, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водителя погрузчика, кондитера, парикмахера-стилиста, специалиста информационных технологий. Работу искали 932 выпускника (39% - с высшим образованием, 61% - средним профессиональным). Примерно каждый третий выпускник был трудоустроен.