2018-10-30T11:57:08+03:00
Общество

Александр Беглов поздравил петербуржцев со 100-летием комсомола

Врио губернатора посетил праздничный концерт, прошедший в «Октябрьском»
Петр КИБЕР
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Александр Беглов поздравил петербуржцев со 100-летием комсомола. Фото: Пресс-служба администрации СПбАлександр Беглов поздравил петербуржцев со 100-летием комсомола. Фото: Пресс-служба администрации СПб
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29 октября по всей России, в том числе в Петербурге и Ленинградской области отмечали 100-летие со дня образования ВЛКСМ. Кто бы и как не относился к комсомолу сейчас, но в советские годы через него прошли миллионы человек. В том числе и многие руководители регионов.

- Комсомол всегда учил нас главному – смело смотреть в будущее, любить, дружить и творить, а мы учим этому наших детей и внуков, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Врио губернатора отметил, что во время войны комсомольцы были одной из самых сознательных групп в блокадном Ленинграде. После работы, даже ослабевшие от голода, они ходили по квартирам стариков и старались им помочь.

Но, кроме печальных воспоминаний был, конечно же, и праздничный концерт, а также выдалась минутка и для награждения. Знак отличия «За заслуги перед Санкт-Петербургом» в день своего рождения получила депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко. Награду имениннице вручил лично глава города.

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